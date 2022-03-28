На Оскаре-2022 минутой молчания выразили солидарность с Украиной

Во время прошедшей в воскресенье в США церемонии вручения кинопремии «Оскар-2022» провели минуту молчания в знак солидарности с Украиной.

Соответствующее объявление было сделано после выступления актрисы украинского происхождения Милы Кунис.

«Хотим провести минуту молчания, чтобы выразить поддержку народу Украины, который сейчас предстал перед вторжением, конфликтом внутри собственных границ», — говорилось в сообщении, выведенном на основной экран во время трансляции.

На следующем экране устроители кинопремии призвали зрителей поддерживать Украину всеми доступными методами.

Мила Кунис в своём выступлении обратила внимание на силу украинского народа, противостоящего российскому вторжению. “Недавние события в мире заставили многих из нас чувствовать себя опустошёнными. Однако, созерцая силу и достоинство тех, кто предстаёт перед таким разорением, не возможно не восхищаться их стойкостью. Не возможно не восхищаться находящими силу, чтобы продолжать противостоять невероятной темноте”, — сказала Кунис.

Кстати. На 94-й церемонии объявления победителей кинопремии «Оскар-2022» Американская академия кинематографических искусств и наук признала лучшим фильмом 2021 года «CODA: В ритме сердца», получившим золотую статуэтку в главной категории. Это американский фильм, поставленный режиссёром Сиан Хедер. Он рассказывает о девушке из маленького городка в Массачусетсе, которая хочет стать певицей, но не может покинуть свою семью, все члены которой – глухие.

Звание лучшего актёра заслуженно завоевал Уилл Смит, исполнивший главную роль в фильме «Король Ричард».

Лучшая женская роль — Джессика Честейн («Глаза Тамми Фэй»).

Как сообщала Одесса News, популярный американский исполнитель и актёр Джаред Лето поддержал Украину и спел песню об Одессе.

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