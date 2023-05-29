Главный разведчик Украины выступил с обращением после атаки днём 29 мая

Очередная попытка террористических действий России ещё раз потерпела поражение.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов после попытки террористической России атаковать наше государство баллистическими ракетами днём 29 мая.

«Все те, кто в России до сих пор верили, верят или, может, мечтают о том, что смогут запугать Украину, я хочу вас расстроить ― это не так: все как находились, так и находятся на своих рабочих местах и продолжают выполнять свою работу», ― заявил руководитель украинской военной разведки.

«Все те, кто пытался нас запугать, мечтая, что это принесёт какой-то эффект, вы очень скоро об этом пожалеете. Наш ответ не заставит себя ждать. Скоро все увидят», ― подчеркнул Кирилл Буданов.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 29 мая интенсивность наступательных действий врага на Бахмутском направлении существенно снизилась, однако в то же время интенсивность вражеских артиллерийских обстрелов не снизилась, заявила замминистра обороны Анна Маляр.

Видео: ГУР МОУ

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