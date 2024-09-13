В результате ночной атаки вражеских дронов в Одессе повреждено 27 домов

В ночь с 12 на 13 сентября Одесса была атакована враждебными беспилотниками. По предварительным данным, в результате атаки повреждены 27 жилых домов.

На месте ликвидации последствий вражеской атаки сегодня был развёрнут городской оперативный штаб, — сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что коммунальные службы вместе с общественной организацией «Десятое апреля», предоставившей необходимые материалы, помогают в ликвидации последствий враждебной агрессии.

С пострадавшими работали представители Красного Креста. Питание обеспечивал Благотворительный фонд «Еда жизни».

Владельцы повреждённых домов могут обращаться за помощью и консультацией в Пересыпскую районную администрацию по адресу: проспект Добровольского, 106 с 08:00 до 17:00 или по телефону: (048) 750 24 21.

Как сообщала Одесса News, в результате падения обломков в Одессе и районе, по предварительной информации, повреждены 4 гаража, остекление в частных жилых домах, 4 легковых автомобиля и две пристройки к жилым домам. Пострадал один человек: у 74-летнего мужчины резаная рана руки.

Фото: «Одесса»

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