Враг нанёс ракетный удар по Одесской области

Утром 17 ноября противник нанёс ракетные удары по территории Украины, в том числе Одесской области.

Об этом сообщает в Telegram-канале начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Противник нанёс ракетный удар объекту инфраструктуры в нашей области. Есть угроза массированного ракетного удара по всей территории Украины. Прошу жителей области находиться в укрытиях. Верим в ВСУ и наши подразделения противовоздушной обороны!», — написал Максим Марченко.

Дополнено в 10.10. В регионе происходит экстренное отключение света, — сообщает ДТЭК в Одеской области.

«Графики аварийных отключений, составленные ранее, сейчас не действуют», — говорится в этой информации.

Отмечается, что энергетики прилагают все усилия, чтобы скорее стабилизировать ситуацию.

По предварительным данным над Киевом сбито 2 крылатые ракеты, — информирует Киевская городская военадминистрация.

Дополнено в 10.15. Новые ракетные удары по Украине нацелены на добычу газа, — заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Дополнено в 12.00. С акватории Чёрного моря враг совершил пуск «Калибров», а с использованием тактической авиации с 2-х самолётов Су-30 направил 6 ракет воздушного базирования в сторону Одесской области. Поражён объект инфраструктуры в областном центре. Пострадало одно гражданское лицо. Взрывной волной повреждены здания окрестных предприятий. Все 6 ракет силами противовоздушной обороны уничтожены над морем.

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