В бою за Украину погиб житель Одесской области Василий Марущак, светлая память

Жители Балтской городской территориальной громады Одесской области провели в последний путь земляка, воина, защитника Украины Василия Марущака.

Об этом информирует в Facebook Балтская громада.

«Мучительно: тёплый осенний день, голубизна неба, лучи солнца… И фотография 50-летнего мужчины, который должен жить… Флаг на гробу – это страна поклоняется своему сыну, отдавшему свою жизнь за её свободу и независимость… Неумолимая смерть вырвала из семьи дорогого человека, оставив боль, тоску, слёзы. На щите вернулся Василий на свою Родину, присоединившись к Небесному войску, вписав свою фамилию в Героическую летопись Балтщины», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года на российско-украинской войне погиб младший сержант Андрей Драничников, житель Белгород-Днестровского.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Балтская гортергромада/Facebook

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