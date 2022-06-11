На побережье Одесской области вновь вынесло мину

К черноморскому побережью Одесской области вновь вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря.

Об этом сообщает председатель Общественного совета при Одесской Облгосадминистрации-спикер начальника облвоенадминистрации Сергей Братчук на своём Telegram -канале.

Минана была обнаружена в 20 м от берега, — говорится в собщении Братчука.

«Мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом. Какие еще необходимы доказательства того, что в этом году в Чёрном море купаться ОПАСНО?! Берегите себя и своих родных!», — предупредил спикер ООВА.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года в Одесском заливе была обезврежена мина, которая всплыла на поверхность воды.

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