Мэр Одессы встретился с семьями погибших воинов

5 июня Одесский городской голова встретился с семьями погибших на фронте защитников.

Об этом Труханов написал на своей странице в Facebook.

«Очень важная для меня встреча с семьями погибших Защитников и Защитниц Украины. Обсудили помощь Вооружённым Силам Украины, действующие городские ветеранские программы, а также чествование памяти погибших Героев», — написал мэр Одессы.

По его словам, состоянием на сегодняшний день помощь от общины Одессы Вооружённым Силам составляет более 1,27 млрд грн. Также более 300 млн гривен потрачено из бюджета города на приобретение техники, дронов и оборудования для бригад ТрО.

Геннадий Труханов отметил, что участники встречи обсудили процесс создания аллей памяти и завершения первого этапа строительства Мемориала Борцам за Украину.

Кстати. 4 июня состоялось седьмое заседание Координационного совета по вопросам формирования и реализации ветеранской политики в городе Одессе при Департаменте труда и социальной политики Одесского горсовета. На заседании были рассмотрены обращения ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников или защитниц Украины и членов семей пропавших без вести при особых обстоятельствах военнослужащих Принято, в частности, решение о предоставлении адресной ежемесячной муниципальной помощи 16 членам семей погибших (умерших лиц с инвалидностью в результате войны) ветеранов войны и членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины в размере по 3000 грн (в месяц).

Одесса News информировала, что 4 июня, в День памяти детей, погибших в результате вооружённой агрессии Российской Федерации, в Одессе провели акцию Памяти.

Фото: Геннадий Труханов/Facebook

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