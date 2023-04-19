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Курортный сезон в этом году в Одессе — не ко времени

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Говорить о туристической сфере Одессы — не ко времени.

Об этом в интервью немецкому телеканалу WDR сказал и.о. заместителя городского головы Олег Брындак.

«Безусловно, война и туризм – вещи несовместимые. С началом полномасштабного вторжения Одесса стала гуманитарным хабом, мы имеем дело с переселением и деловым туризмом: иностранные журналисты, делегации, миссии, волонтёры», — сказал Брындак.

По его словам, сейчас Одессе некуда привлекать даже внутреннего туриста из-за закрытого доступа к морю.

«Одна из ключевых отраслей экономики Одессы, к которой привязаны многие другие – фактически свёрнута», – добавил он.

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