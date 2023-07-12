Зеленский не доволен результатами саммита НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля провёл встречу с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, которая состоялась на полях саммита Альянса в Вильнюсе.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

По убеждению Владимира Зеленского, саммит был бы более результативным, если бы Украина получила приглашение к членству в Альянсе.

«Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но, если бы было приглашение, они были бы идеальными», – отметил Владимир Зеленский.

Вместе с тем, Президент высоко оценил решение членов НАТО об отмене для Украины необходимости Плана действий по членству (ПДЧ).

«Мы уже прошли большой путь во взаимосовместимости с НАТО. Наши воины имеют максимально свежий опыт сотрудничества с разными членами Альянса. Умелое применение оружия стран НАТО нашими воинами доказало, что глобальная демократия сильнее, чем любые террористические угрозы кого-либо в отношении нас. При этом даже во время полномасштабной войны с Россией Украина продолжает реформы, и в рамках нашего пути интеграции в ЕС чётко определено, что конкретно мы должны делать, и мы это делаем», – сказал Глава государства.

Он также подчеркнул необходимость предоставления гарантий безопасности для Украины, которые будут действовать всё время до обретения нашим государством членства в НАТО.

«Сегодня эти гарантии безопасности может подтвердить «Большая семёрка». И если это произойдёт, это будет действительно важным для нас конкретным успехом», – подчеркнул Зеленский.

Президент также констатировал, что во время сегодняшних встреч с лидерами стран-партнёров подробно обсуждаются и ситуация на поле боя, и шаги, необходимые для обеспечения мира и безопасности граждан Украины.

«Это касается в первую очередь оборонной помощи от наших партнёров. И здесь мы хотим поблагодарить: есть чрезвычайно положительные новости о новых пакетах оборонной поддержки от наших партнёров. У нас есть такие договорённости на полях саммита. Я благодарю за это каждого из лидеров, которые эти пакеты нам предложили», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что создание нового Совета Украина – НАТО – это не просто инструмент участия, а инструмент интеграции. «И он даёт нам ощущение, что мы будем в составе Альянса», – заметил Президент, отвечая на вопросы журналистов после встречи со Столтенбергом.

«Уверен, что после войны Украина будет в НАТО. Мы всё для этого будем делать», – добавил Зеленский.

Со своей стороны Йенс Столтенберг подчеркнул, что Альянс будет поддерживать Украину, сколько потребуется. Он отметил, что за прошлый год члены НАТО предоставили помощь на десятки миллиардов долларов.

«Сейчас мы согласовали пакет из трех частей, приближающий Украину к НАТО. Многолетняя программа практической помощи. Создание нового Совета Украина – НАТО. Новое подтверждение, что Украина станет членом НАТО, и отмена требования относительно Плана действий по членству», – рассказал Йенс Столтенберг.

По его словам, новая многолетняя программа помощи будет способствовать переходу Украины от стандартов советской армии к стандартам стран НАТО и сделает ВСУ полностью оперативно совместимыми с войсками Альянса.

Йенс Столтенберг также отметил, что в ближайшее время начнётся учредительное заседание Совета Украина – НАТО, где члены Альянса и Украина встретятся как равные. На этой площадке будут проводиться консультации и совместно приниматься решения.

«Сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо. Союзники подтвердили ещё раз, что Украина станет членом Альянса, и согласились отменить требование ПДЧ. Это изменит путь членства Украины с двухэтапного процесса на одноэтапный. Мы предоставим Украине приглашение присоединиться к НАТО, когда союзники согласятся, что условия выполнены», – отметил Генеральный секретарь.

Йенс Столтенберг также поприветствовал решение членов НАТО оказать Украине долгосрочную помощь в сфере безопасности, что позволит сдержать любую возможную агрессию со стороны России после окончания войны.

«Решения, принятые здесь, в Вильнюсе, знаменуют начало новой страницы в отношениях между НАТО и Украиной. Сегодня мы встречаемся как равные, и я с нетерпением жду того дня, когда мы встретимся как союзники», – резюмировал Генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Фото: ОПУ

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