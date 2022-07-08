Сергеевка попрощалась с погибшими от вражеской ракеты, светлая им память

В посёлке Сергеевка Одесской ообласти простились с четырьмя погибшими в результате попадания российской ракеты в девятиэтажку: мужем и женой Сергеем и Галиной Ромащуками, Максимом Недомовым и Марией Арнаут.

Погибших похоронили на кладбищах в сёлах Беленькое и Широкое Белгород-Днестровского района.

Как сообщала Одесса News, 1 июля в результате ракетных ударов войск РФ по Сергеевке погиб 21 человек, 39 получили ранения. В многоэтажке погибли 16 мирных жителей, 38 получили ранения, из них пятеро – дети от 3 до 17 лет; на базе отдыха «Годжи» погибли пять человек, среди них 10-летний мальчик. Ещё один человек получил ранения.

В Болграде попрощались с 35-летним Сергеем Бахчеджи, погибшим в бою в Одесской области.

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Фото и видео: Суспiльне

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