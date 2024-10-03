Новый Генеральный секретарь НАТО прибыл в Киев

Новый Генсек НАТО Марк Рютте 3 октября прибыл в Киев.

Об этом сообщает официальный Президента Украины.

Приоритеты Украины – вступление в НАТО, выполнение решений Вашингтонского саммита Альянса и совместное сбивание российских ракет и дронов — были темой обсуждения Рютте с Президентом Владимиром Зеленским.

Отмечается, что это первый зарубежный визит Марка Рютте в качестве руководителя Североатлантического альянса. Глава государства отметил, что благодаря этому сразу понятны приоритеты, где сейчас идёт защита общих ценностей всей Евроатлантики.

«Ключевая наша цель – это полноценное членство Украины в Альянсе. Украина может стать 33-й страной НАТО. Украинцы заслуживают этого», – сказал Президент.

На встрече подробно обсудили перспективы сотрудничества, План победы и реалистичность подхода Украины к справедливому окончанию войны, ситуацию на поле боя, а также потребности украинских подразделений, в частности, оружия и комплектования бригад.

«Украина нуждается в усилении позиций на фронте, чтобы мы могли получить усиление давления на Россию ради справедливой, реальной дипломатии. Именно поэтому мы нуждаемся в достаточном количестве и качестве оружия – дальнобойном оружии, в частности, с которым партнёры, по моему мнению, уже затягивают», – отметил Владимир Зеленский.

Отдельный фокус разговора – потребности в противовоздушной обороне. Для Украины важно, чтобы перед началом зимы были реализованы все договорённости по ПВО, в частности, достигнутые на саммите НАТО в Вашингтоне в июле этого года.

Кроме того, лидеры обсудили дополнительное взаимодействие с соседями на примере Ближнего Востока.

«Совместное сбивание иранских ракет ничем не отличается от сбивания российских ракет, от сбивания иранских «шахедов», объединяющих российский и иранский режимы. Больше решительности партнёров в нашем регионе – это то, что нужно, чтобы положить конец российскому террору», – подчеркнул Президент.

Марк Рютте отметил, что в должности Генсека НАТО будет делать всё возможное для усиления поддержки Украины.

«Ваша безопасность важна для нас, ваша борьба за свободу отражает наши основные ценности и принципы», – сказал он.

По словам Генерального секретаря НАТО, страны-члены Альянса планируют увеличить собственные оборонные мощности и усилить оборонно-промышленный комплекс Украины.

«Украина как никогда раньше близка НАТО. И мы будем продолжать идти по этому пути, пока вы не станете членом нашего Альянса. Я с нетерпением жду этого дня», – подчеркнул Марк Рютте.

Одесса News информировала, что бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 1 октября официально вступил в должность генерального секретаря НАТО.

Фото: сайт Президента Украины

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