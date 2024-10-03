В Одесской филармонии выступит ансамбль «Чайка»

6 октября Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха приглашает на концерт обладателя Гран-при IV Национального конкурса народной хореографии им. Павла Вирского Академического ансамбля украинской музыки, песни и пляски «ЧАЙКА».
Художественный руководитель и главный дирижёр — Андрей Чёрный
Главный балетмейстер — Богдан Побережнюк.
Приходите к 18 часам.
Билеты стоимостью от 150 гривен можно купить здесь.
Адрес: у. Бунина, 15.
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