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В Одесской филармонии выступит ансамбль «Чайка»

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6 октября Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха приглашает на концерт обладателя Гран-при IV Национального конкурса народной хореографии им. Павла Вирского Академического ансамбля украинской музыки, песни и пляски «ЧАЙКА».

Художественный руководитель и главный дирижёр — Андрей Чёрный

Главный балетмейстер — Богдан Побережнюк.

Приходите к 18 часам.

Билеты стоимостью от 150 гривен можно купить здесь.

Адрес: у. Бунина, 15.

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