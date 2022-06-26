Одесский Горсад приглашает на концерт (дополнено)

Одесский муниципальный театр им. А. Салика и музыкальная волонтёрская инициатива «Творческая сила» продолжают музыкальный марафон «Просто неба».

В воскресенье, 26 июня, в 17:00 в ротонде Городского сада для одесситов и гостей города выступит объединённый камерный оркестр Одесского муниципального театра и музыкальной волонтёрской инициативы «Творческая сила».

На концерте прозвучат произведения мирового и украинского музыкального искусства.

Дополнено. В связи с погодными условиями коцерт перенесен.

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