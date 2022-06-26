Патриарх Кирилл упал при освящении церкви в Новороссийске

Глава Русской православной церкви, патриарх Кирилл (Гундяев) поскользнулся во время освящения храма в Новороссийске.

Об этом сообщает дьякон Российской Православной Церкви Андрей Кураев в Telegram.

«Неприятный казус произошёл сегодня на освящении храма в г. Новороссийске. После окончания освящения храма при сходе с кафедры упал патриарх Кирилл, поскользнувшись на дорогом мраморном полу. Не успели ни сотрудники охраны, ни служба протокола, ни стоящие рядом епископы. Патриарх ушибся спиной о ребро кафедры. Литургия продолжилась. Митрополит Григорий и местный епископ Феогност виновато смотрят исподлобья на патриарха и ждут реакции. Но виноваты короновирусные ограничения, из-за которых патриарх не разрешает прикасаться к себе и поддерживать на ступеньках», — написал дьякон.

Позже патриарх Кирилл так прокомментировал инцидент: «То, что я сегодня упал – ничего не значит. Просто пол прекрасный, в него смотреться можно – такой он блестящий и гладенький. Но, когда на него падает вода, даже святая, работают законы физики. На этом прекрасном полу я так неудачно проехался. Но с Божьей милости, без всяких последствий».

Патриарх РПЦ отметил, что из-за его падения все запомнят этот день. Он добавил, что сам тоже запомнит, но «с радостью, благодарением» ко всем, кто строил храм.

Кстати. Ранее предстоятель РПЦ Кирилл выступил с речью в храме ВС РФ, расхваливая молодых россиян, становящихся в ряды армии. Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что предстоятель РПЦ Кирилл сделал выбор в пользу антихриста и просил Вселенского патриарха лишить Владимира Гундяева престола предстоятеля РПЦ. Позже патриарх Кирилл говорил, что «Россия никогда ни на кого не нападала» и призвал молиться, чтобы не началась глобальная война.

Великобритания наложила санкции на патриарха Кирилла за поддержку войны РФ против Украины.

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