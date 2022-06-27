27 июня Россия атаковала Одесскую область двумя ракетами с самолётов Ту-22М

По Одесской области ночью 27 июня нанесен ракетный удар с применением самолётов стратегической авиации Ту-22М.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«В результате попадания в жилой квартал мирного посёлка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек на ориентировочной площади 500 м2», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным подсчётам пострадали 6 человек, среди которых 1 ребёнок.

Для тушения пожара от ГСЧС привлечены 3 единицы техники, 12 специалистов.

«Идёт борьба с огнём. После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа Национальной полиции. Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются», — резюмируется в информации ОК «Юг».

Вчера, 26 июня, российские оккупационные войска выпустили по Одесской области две противокорабельные ракеты типа «Оникс».

Как говорится в сообщении Оперативного командования «Юг», которое публикует Telegram-канал горсовета Одессы, они были выпущены из берегового ракетного комплекса «Бастион» с территории оккупированного Крыма.

«Под прикрытием грозы враг атаковал Одесскую область двумя противокорабельными ракетами типа «Оникс», выпустив их из берегового ракетного комплекса «Бастион» с территории временно оккупированного Крыма. Но силы противовоздушной обороны готовы в любое время и в любую погоду: обе ракеты уничтожены на подлёте к Одессе», – проинформировали в командовании.

Как сообщала Одесса News, Россия регулярно атакует юг Украины и, в частности, Одесскую область ракетами, в том числе сверхзвуковыми «Ониксами», которые запускает с территории оккупированного Крыма, значительную часть которых сбивает ПВО.

20 июня оккупанты нанесли массированный удар 14 ракетами по Одесской и Николаевской областях, есть погибший в Одессе. 22 июня по Николаеву оккупанты выпустили семь ракет, в городе возникли пожары, есть пострадавшие. 23 июня РФ снова нанесла ракетный удар по югу: над Одесской областью сбили две ракеты, в Николаеве оккупанты попали в объекты инфраструктуры.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod