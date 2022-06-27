Одессе угрожают 2 российских корабля с 16 ракетами «Калибр»

В Чёрном море находятся в готовности к нанесению ракетных ударов 2 российских корабля, снаряжённые 16-ю «Калибрами».

Об этом по итогам прошедших суток сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров.

Отмечается, что в воскресенье «продолжался шторм и блокирование судоходства рашистским флотом».

В целом, по словам полковника Назарова, ситуация в зоне действий ОК «Юг» динамичная, напряжённая, но под контролем наших сил обороны.

«Противник продолжает обстреливать мирное население в освободившихся сёлах и наши позиции вдоль линии огня. Боевые действия, в основном, происходят посредством артиллерийских дуэлей и авиационных налётов», — говорится в сообщении.

Карта Минобороны Великобритании о боевых действиях в Украине сост. на 26 июня 2022 года

Продолжая тщетные попытки восстановить утраченные территории в районе Потёмкиново, враг отчаянно нанёс авиационный удар вертолётом Ми-28 по нашим позициям. Без потерь.

Пытаясь разведать позиции наших подразделений в Херсонской области, враг активизировал воздушную разведку. Троим «Орланам-10» наши воины противовоздушной обороны метко «подсекли крылышки» и разбили аппаратуру.

Однако враг всё же устроил настоящий огневой ураган из одноименных систем залпового огня в Зеленодольске, выпустив свыше 20 снарядов. В результате атаки произошёл пожар на территории одного из дачных кооперативов. Кроме того, повреждено несколько многоэтажек, здания детской спортивной школы, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружены воронки и обломки. Ранены 2 мирных жителя. Горожанам запрещено посещать парки и побережья из-за наличия там взрывоопасных кассет от реактивных снарядов.

3 раза в воскресенье была обстреляна Великая Костромка Днепропетровской области. Повреждена линия электропередач, потерь среди местного населения нет.

Сообщается, что нашими истребителями и вертолётами попарно отработаны 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трёх районах Херсонщины.

В целом за сутки подтверждённые потери врага на юге Украины составили 39 военнослужащих, 1 танк Т-72, 4 единицы другой бронированной и 3 – автомобильной техники. Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Николаевской и 1 — в Херсонской областях.

Как сообщала Одесса News, 26 июня российские оккупационные войска выпустили по Одесской области две противокорабельные ракеты типа «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» с территории оккупированного Крыма. Силы противовоздушной обороны обе ракеты уничтожили на подлёте к Одессе.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», ДШВ ВСУ, ВМС ВСУ/Facebook

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod