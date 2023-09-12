566-й день войны: Россия уничтожает муляжи, считая их настоящей украинской техникой

Сотни единиц украинской военной техники-муляжей стали мишенью российских войск.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Война стоит дорого, и нам нужно, чтобы россияне тратили деньги на использование беспилотников и ракет, чтобы уничтожить наши приманки», — сказал представитель компании «Метинвест» на условиях анонимности.

В материале говорится, что среди военной техники-приманки на вооружении украинской армии есть, в частности, пушки-гаубицы Д-20, гаубицы американского производства М777, миномётные трубы и системы ПВО.

По словам представителя «Метинвеста», идея создания такой техники в том, чтобы с воздуха приманки выглядели «достойными атаки». Цель же состоит в спасении жизней украинцев и принуждении россиян тратить собственные дорогостоящие беспилотники-камикадзе, снаряды и ракеты.

«Если нашу приманку уничтожили, значит, мы работали не зря. Чем быстрее наши приманки будут уничтожены, тем лучше для нас», – сказал представитель компании.

Он также добавил, что изготовление муляжей стоит намного дешевле, чем закупка настоящей военной техники, тогда как уничтожение такой приманки обходится российской армии так же, как уничтожение реальных единиц.

Одесса News сообщала, что Президент Украины Владимир Зеленский 31 августа заявил о поражении украинским дальнобойным оружием цели на расстоянии 700 км.

Фото: CNN

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