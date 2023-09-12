В Одесской области пограничники с помощью дрона обнаружили 6-х нарушителей границы

В Одесской области пограничники Подольского отряда с помощью дрона обнаружили мужчин, которые пытались пересечь госграницу.

Об этом сообщили в Южном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

«Вблизи населённого пункта Лучинское с помощью БпЛА с тепловизионной камерой пограничники Подольского отряда обнаружили шестерых граждан Украины, которые двигались в сторону границы. Нарушители пытались тайком пробраться в Молдову, воспользовавшись ночным временем суток», – сказано в сообщении.

Мужчин задержали и составили протоколы по ст. 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), дела направлены в суд.

Пограничники опубликовали видео с беспилотника, по которому они определили, что кто-то движется к границе.

Для справки. Военное положение, введённое в Украине до 15 ноября 2023 года, подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговорённых исключений.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года два пограничных наряда Измаильского отряда почти одновременно задержали на украинско-молдавской границе по одному нарушителю.

Фото и видео: Госпогранслужба.

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