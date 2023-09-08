Нарушителю в Одесской области не удалось спрятаться в кукурузе от пограничников

Два пограничных наряда Измаильского отряда почти одновременно задержали на украинско-молдавской границе по одному нарушителю.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
«Один из них пытался незаконно пересечь границу вблизи села Новые Трояны, надеясь, что его не заметят из-за высокой кукурузы, а другой надеялся быстро пересечь границу вне пункта пропуска «Табаки». Но движение, даже на достаточно значительном расстоянии, ощутила немецкая овчарка и просигнализировала кинологу», — говорится в сообщении.
Отмечается, что один из мужчин уже пытался незаконно пересечь границу на этом направлении, однако попытка для него также оказалась неудачной.
На нарушителей составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дела направлены в суд.
Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года оперативники Белгород-Днестровского пограничного отряда предотвратили незаконную переправку за границу военнообязанного мужчины.
Фото: Госпогранслужба.
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