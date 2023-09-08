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Нарушителю в Одесской области не удалось спрятаться в кукурузе от пограничников

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Два пограничных наряда Измаильского отряда почти одновременно задержали на украинско-молдавской границе по одному нарушителю.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Один из них пытался незаконно пересечь границу вблизи села Новые Трояны, надеясь, что его не заметят из-за высокой кукурузы, а другой надеялся быстро пересечь границу вне пункта пропуска «Табаки». Но движение, даже на достаточно значительном расстоянии, ощутила немецкая овчарка и просигнализировала кинологу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из мужчин уже пытался незаконно пересечь границу на этом направлении, однако попытка для него также оказалась неудачной.

На нарушителей составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», дела направлены в суд.

Одесса News информировала, что в сентябре 2023 года оперативники Белгород-Днестровского пограничного отряда предотвратили незаконную переправку за границу военнообязанного мужчины.

Фото: Госпогранслужба.

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