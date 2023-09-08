Пошёл купаться и пропал: одесские водолазы искали пропавшего

В Одесском районе, в Авангардовской территориальной общине, селе Новая Долина 7 сентября пошёл купаться в местном пруду и исчез гражданин 1964 года рождения.

В 00:23 в Службу спасения от дежурного полиции поступило такое сообщение, — информируют в Главном управлении ГСЧС Украины в Одесской области.

Водолазы ГСЧС начали поиски.

«Тело пропавшего утопленника изъяли из водоёма и передали правоохранителям», — говорится в информации спасателей.

Одесса News сообщала о том, что 5 сентября во время купания в море на одном из пляжей Одессы исчез 19-летний парень. Его тело обнаружили водолазы 6 сентября.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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