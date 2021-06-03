Олег Филимонов рассказал новые подробности о смерти внука

Известный украинский юморист и шоумен, депутат Одесского горсовета Олег Филимонов рассказал о новых подробностя касательно смерти своего внука — Эвана Григора.

В сюжете программы «Украина Сегодня» на телеканале «Украина 24», Олег Филимонов рассказал, что 15-летнему внуку внезапно стало плохо во время игры в баскетбол, ранее юноша ни на что не жаловался. Врачи говорят, что молодой человек мог иметь проблему со здоровьем, о которой и сам не догадывался.

«Предполагаем, что это тромб оторвался. Это практически моментально. 15-летний мальчик, здоровый, учился в мореходке», — рассказал Филимонов.

Эван обожал баскетбол и мечтал ходить под парусами. В этом году закончил первый курс колледжа морской академии.

«Тромбы так просто не формируются. Там или была сердечная патология, мог быть миокардит, который дал низкую фракцию сердца, пониженный выброс сердечный, но ещё не проявился в сердечной недостаточности, чтобы можно было увидеть визуально», — говорит врач-кардиолог Юлия Климишин.

2 июня Эвана похоронили на центральной аллее Второго кладбища ( ул.Водопроводная) в Одессе.



Как сообщала Одесса News, врачи пытались реанимировать Эвана более получаса, но вернуть его к жизни не удалось. До своего шестнадцатого дня рождения Эван не дожил 2 месяца. Полиция открыла уголовное производство по факту смерти Эвана Григора.

Фото: novyny.live

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