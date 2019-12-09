В Одессе простились с погибшим спасателем Сергеем Шатохиным

Сотни одесситов приняли участие 9 декабря в траурной церемонии прощания с погибшим после масштабного пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасателем Сергеем Шатохиным.

При входе в Спасо-Преображенский собор — портрет погибшего, свеча, его шлем и цветы.

После отпевания с Шатохиным попрощались его родные, коллеги по службе и одесситы.

«Сергей был настоящим профессионалом, на службе с 2003 года, погиб от политравмы, полученной при спасении людей на пожаре. Мы всегда будем помнить о подвиге Сергея. Не забудем и про его семью — вдову и трёх детей», — сказал один из коллег Шатохина.

В воскресенье церемония прощания с погибшим прошла в здании Главного управления ГСЧС области.

43-летний командир дежурной смены 6-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Сергей Шатохин умер 7 декабря в реанимационном отделении горбольницы №1 от тяжёлых травм, полученных во время пожара в Одесском колледже. Командир подразделения пожарной части сорвался с лестницы на уровне третьего этажа во время эвакуации людей.

По словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который вчера был с рабочим визитом в Одессе, семья погибшего получит от государства необходимую помощь, также будут представлены Сергей Шатохин и преподаватель колледжа Анна Бортюк, погибшие при спасении студентов во время пожара, к присвоению звания Героя Украины (посмертно).

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, Думская