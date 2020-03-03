Очередной пожар в Одессе: горел дом №5 по Пушкинской, есть пострадавший

2 марта в жилом доме на улице Пушкинской в Одессе вспыхнул пожар.

Как сообщает Думская, спасатели эвакуировали людей, начиная с третьего этажа.



В результате обрушения строительных конструкций один пожарный получил травму. Его госпитализировали. Жизнь огнеборца вне опасности.



На месте работали пять пожарных расчётов.

Пожар был потушен около 9 часов вечера.



Установлено, что горело полуподвальное помещение, а дым распространился на все этажи.



Кстати. Загоревшийся дом №5 — это памятник архитектуры, так называемый дом Переца. Был построен в конце XIX века. Реконструирован в 1879-1881 годах по проекту архитектора Альфреда Ниса и под надзором Феликса Гонсиоровского. Первоначально принадлежал купцу 2-й гильдии Николаю Самойловичу Перецу и использовался как доходный. В нём также размещалась мастерская по изготовлению дамских платьев.

Как сообщала Одесса News, в феврале в этом доме частично отремонтировали парадный вход. Работы обошлись муниципальному бюджету в 1,7 млн грн.