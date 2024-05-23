На пожаре в Хаджибейском районе сильно пострадал одессит

22 мая в 23.46 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Ивана и Юрия Лип в Хаджибейском районе Одессы.

Подробности пожара сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что по прибытию пожарно-спасательных отделений было установлено возгорание домашнего имущества внутри квартиры.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на общей площади 1,5 квадратных метра, не допустив распространения огня в соседние комнаты.

«К сожалению, в результате пожара пострадал хозяин квартиры, 1961 года, которого спасатели вывели из квартиры и передали медикам. Мужчина получил сильные ожоги», — говорится в сообщении.

Причина пожара и ущерб пока не установлены.

На тушение пожара выезжали 5 спецмашин и 22 пожарных.

Одесса News информировала о пожарах 21 мая за селом Молодёжное в Одесском районе и в селе Степановка Раздельнянского района по улице Мира.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook

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