На Жолио Кюри в Одессе в 9-этажке сгорела квартира

4 ноября в 20 часов 42 минуты в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на 7-м этаже 9-этажного жилого дома по улице Жолио Кюри, 22А, в Одессе.



Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире. Пожар был ликвидирован в 21 часов 26 минут на площади 40 кв.м.

Отмечается, что во время тушения пожара из дома в составе звеньев газодымозащитной службы эвакуировано 35 жильцов дома, из них 8 детей.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб пока не установлены.

От ГСЧС привлекалось 8 единиц техники и 28 спасателей.

Как сообщала Одесса News, 29 октября в жилом доме в Измаиле по проспекту Суворова случился пожар от взрыва газа: пострадала женщина 1963 года рождения, и ожоги 5% тела получил хозяин дома 1962 года рождения.

Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области

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