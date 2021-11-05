На Жолио Кюри в Одессе в 9-этажке сгорела квартира

4 ноября в 20 часов 42 минуты в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на 7-м этаже 9-этажного жилого дома по улице Жолио Кюри, 22А, в Одессе.
Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, по прибытию на место вызова спасатели установили, что горит домашнее имущество в квартире. Пожар был ликвидирован в 21 часов 26 минут на площади 40 кв.м.
Отмечается, что во время тушения пожара из дома в составе звеньев газодымозащитной службы эвакуировано 35 жильцов дома, из них 8 детей.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб пока не установлены.
От ГСЧС привлекалось 8 единиц техники и 28 спасателей.
Как сообщала Одесса News, 29 октября в жилом доме в Измаиле по проспекту Суворова случился пожар от взрыва газа: пострадала женщина 1963 года рождения, и ожоги 5% тела получил хозяин дома 1962 года рождения.
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Одесской области
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