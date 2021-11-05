Судно HAKSA, разбившее нос о причал порта Черноморск, отремонтируют вне очереди

Аварийное судно HAKSA, недавно разбившее нос о причал порта Черноморск, 4 ноября поставили в док Ильичёвского судоремонтного завода (ИСРЗ).

Как сообщает USM, ссылаясь на пресс-служба предприятия, судно отремонтируют вне очереди и в срочном порядке.

«Поскольку на заводе есть чёткий график ремонта судов, расписанный на полгода вперёд, принято решение выполнять ремонт HAKSA путем подъёма судна в док дополнительно к плановым», — рассказали на «ИСРЗ».

На предприятии выполнят сложную доковую постановку и разместят одновременно три плавсредства. Сейчас судну предстоит полная замена обшивки повреждённой части корпуса.

Отмечается, что по поводу происшествия с HAKSA в порту Черноморска создали специальную комиссию.

Как сообщала Одесса News, судно для перевозки генеральных грузов HAKSA столкнулось с причалом в порту Черноморск 22 октября. В ГП «МТП «Черноморск» заверили, что экипажи буксиров портофлота не виновны в столкновении судна HAKSA с причалом.

«Проводка любого судна в акваторию порта и швартовка к причалу производится капитаном судна с учётом рекомендаций лоцманов. Присутствие на судне лоцмана не освобождает капитана судна от ответственности за управление судном. Капитан судна должен сообщать об особенностях в управлении своего судна, любых известных ему ограничениях или неисправностях оборудования, двигателей, судовых устройств и т.д.», — рассказал и.о. директора порта Александр Попов.

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