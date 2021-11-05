Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП на Паустовского в Одессе

Одесские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Суворовском районе города, произошедшее 4 ноября вечером.

Как сообщает Главное управление Нацполиции Украины в Одесской области, предварительно установлено, что вчера около двадцати часов на улице Паустовского 25-летний местный житель не справился с управлением ВАЗом, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с опорой билборда. От полученных травм водитель скончался на месте.

Следователи территориального отдела полиции устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 31 октября в переулке Ванный в Киевском районе Одессы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Фото: Отдел полиции №3 Одесского районного управления полиции №1

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