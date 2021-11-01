В воскресенье днём Land Rover задавил одесситку

31 октября в переулке Ванный в Киевском районе Одессы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

О нём сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что около 12 часов дня автомобиль Land Rover под управлением 60-летнего водителя наехал на женщину, 1940 г.р., когда та пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

«От полученных травм одесситка скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Полные обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа ГУНП в Одесской области. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщала Одесса News, 21 октября 62-летняя водитель Daewoo Matiz, двигаясь по проспекту Свободы в Одессе, выехала на встречную полосу и допустила столкновение с маршрутным автобусом. Погибла на месте.

Фото: Нацполиция

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