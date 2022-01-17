На выходных в Одесской области в пламени пожаров погибли 2 человека

На пожарах в Одесской области продолжают погибать люди.

О последних смертельных случаях сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Так, 14 января в 19:17 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании строительного вагончика по ул. Цветочной, 26, в с. Красноселка Одесского района, после ликвидации которого обнаружено тело гражданки 1971 г.р. Отмечается, что строительный вагончик был приспособлен под жильё. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

16 января, в 07:46, в Службу Спасения поступило сообщение о том, что в Одесском районе, в селе Лиманка, ЖМ «Радужный», горит сухая трава. По прибытию на место спасатели установили, что пожар возник в самодельной палатке из веток и сухой травы. Во время тушения пожара на месте было обнаружено обгоревшее тело, по предварительной информации — бездомного. Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем погибшего.

Сегодня, 17 января, в 09:19 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Одессе по улице Мельницкой, 2. Спасателей вызвала соседка горящей квартиры, которая сообщила, что почувствовала запах дыма, зашла в квартиру рядом, где находилась жительница. Соседка вывела её во двор и позвонила по телефону «101». Сгорела крыша одноэтажного жилого дома, разделённого на 2 квартиры. На сей раз обошлось без жертв.

Как сообщала Одесса News, в Нижнеднестровском национальном природном парке, на территории Маяковской территориальной громады Одесского района 15 января случился пожар, охвативший площадь в 20 га.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области,

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