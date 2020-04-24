Полиция тоже подозревает поджог здания монастыря Одесской епархии УПЦ

Одесская полиция так же, как и руководство Одесской епархии, подозревает, что причиной пожара здания Свято-Успенского мужского монастыря в Одессе является умышленный поджог.

Об этом рассказал на брифинге руководитель главного управления Нацполиции в области Олег Бех.

Одно из зданий монастыря сгорело в ночь на 24 апреля в результате поджога, сказал Бех. — Начато уголовное производство, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления виновных.

«Сейчас на объектах монастыря ещё работает следственно-оперативная группа. Однако есть основания полагать, что пожар возник в результате умышленного поджога. Мы убедились, что поджог был совершён в трёх местах. Сгорели два транспортных средства, коровник и склад монастыря. Разбираемся в том, что произошло, нужно установить виновников и привлечь их к ответственности «, — сказал Бех.

В отделе коммуникаций ГУ ЧП в области уточнили, что уголовное производство открыто по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.

При этом руководитель Киевского отдела полиции Одессы Вячеслав Барба заметил, что «следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, одна из которых — поджог».

В полиции добавили, что при тушении пожара травмирован 46-летний монах, который доставлен в больницу с диагнозом «закрытое повреждение голеностопного сустава».

Как сообщала Одесса News, в ночь на 24 апреля возник крупный пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря в пригороде Одессы. На момент прибытия спасателей наблюдалось возгорание открытым огнём отдельно расположенной деревянной хозяйственной постройки.

Фото: Нацполиция