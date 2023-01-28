Родила ребёнка, бросив его в заброшенном доме: полиция разыскала роженицу в Одессе

Полицейские разыскали женщину, которая родила и оставила младенца в заброшенном здании на «Двух Столбах».

Гражданку опрашивают в территориальном подразделении полиции в рамках производства, начатого по статье 117 (Преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребёнка) Уголовного кодекса Украины, сообщается на официальном сайте Главного управления Нацполиции в Одесской области.

«25 января в заброшенном здании весового комплекса в посёлке Хлебодарское был обнаружен новорожденный мальчик без признаков жизни. По данному факту следователи следственного отдела Одесского районного управления полиции № 2 внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 117 УК и под процессуальным руководством Черноморской окружной прокуратуры начали досудебное расследование», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские направили тело младенца на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти и принялись за поиски роженицы.

Принятыми мерами оперативники установили, что ребёнка покинула 34-летняя уроженка Кировоградской области без постоянного жительства. Через два дня её разыскали в Одессе на улице Сегедской, куда она переехала после многодневного пребывания в Хлебодарском.

Женщина призналась, что 10 января родила сына в заброшенной постройке, где временно проживала со своим сожителем, но поскольку малыш якобы не проявлял признаков жизни, то оставила его, не подумав о последствиях.

На учёт в связи с беременностью она не становилась, имеет троих старших детей, которые из-за отсутствия жилья с ней не проживают. Сейчас полицейские проводят с гражданкой процессуальные мероприятия.

Продолжается следствие.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2022 года в «Окне жизни» Одесского городского родильного дома №5 оставили ребёнка.

Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области

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