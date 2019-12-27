Умерла худрук легендарного «Современника» Галина Волчек

В Москве скончалась художественный руководитель легендарного театра «Современник», народная артистка СССР Галина Волчек.

Об этом сообщается на сайте театра.

«Не стало самого важного для нас человека Галины Борисовны Волчек. Это страшное, невыносимое горе. Галина Борисовна для каждого из нас была близким, родным человеком. Выходя на сцену в её спектаклях, каждый из нас знал, что мы ни в чём и никогда не обманем зрителя. Она требовала от себя и от нас быть максимально честными в своём деле, отдаваться ему целиком, не жалеть себя.

Мы по праву называли её «мамой». И теперь мы осиротели», — говорится в сообщении.

Гражданская панихида пройдёт в театре 29 декабря в 11.00.

Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

Волчек умерла в возрасте 86 лет. 24 декабря стало известно, что она была госпитализирована с воспалением лёгких.

Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в семье известного режиссёра и оператора Бориса Волчека. В 1955 году окончила Школу-студию МХАТ. Через год вместе с Олегом Ефремовым и другими выпускниками Волчек приняла участие в создании театра-студии, который затем стал московским театром «Современник».

Как театральный режиссёр Волчек дебютировала в 1962 году, поставив пьесу Уильяма Гибсона «Двое на качелях». В 1972 года она стала главным режиссёром «Современника», в 1989 году — его художественным руководителем.

За время работы в театре она поставила более 30 спектаклей.

Волчек также снялась в фильмах «Дон Кихот», «Строится мост», «Король Лир», «Осенний марафон» и других.