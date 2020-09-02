Российское кино понесло две невосполнимые утраты

1 сентября не стало известной советской актрисы Ирины Печерниковой и российского актёр Бориса Клюева.

Как сообщает ТАСС, звезда школьной драмы «Доживём до понедельника» умерла за один день до своего 75-летия.

«Она сегодня (в понедельник, — ред.) вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждём полицию», — сообщила подруга актрисы Нина Давыдова.

Ирина Печерникова родилась в 1945 году в Грозном. Затем с семьёй переехала в Москву, где поступила в Школу-студию МХАТ. Свою первую роль актриса получила в 1967 году в фильме «Каменный гость». А в следующем году она уже снялась в драме «Доживём до понедельника» в роли учительницы английского языка.

Ирина Печерникова известна по таким кинолентам, как «Города и годы», «Два капитана», «Любовь к трём апельсинам», «Человек меняет кожу», «Голубой карбункул» и других.

В 90-х и начале 2000-х актриса долго не работала. Но в 2010-х снова стала сниматься в различных теле- и кинопроектах.

Печерникову называли российской Одри Хепберн. Актриса трижды выходила замуж. Особенно трагичны её отношения с погибшим актёром Александром Соловьёвым. Как говорила актриса, причиной смерти стал удар по голове тяжёлым предметом. Потеряв любимого, она уединилась в глуши, в доме в Ярославской области. Детей у неё не было.

Российский актёр Борис Клюев, известный по ролям Николая Петровича в сериале «Воронины» и Рошфора в фильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», скончался на 77 году жизни.

По сообщению официального сайта Малого театра, в марте 2018 года стал известно, что актёр борется с раком лёгкого. Сначала актер опровергал и отрицал эту информацию, однако в июле 2019-го подтвердил, что болен и проходит лечение. По словам Клюева, рак не мешал ему сниматься в кино или играть в театре.

Прощание с актёром состоится в Малом театре.

Борис Клюев — народный артист России, актёр театра и кино, с 25 лет работал в Малом театре. Имеет учёное звание профессора по преподаванию актёрского мастерства. Снялся более чем в 30 фильмах, среди которых самые известные «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (роль Майкрофта), «Графиня де Монсоро» (роль герцога де Гиза), в сериале «Воронины», в котором снимался около десяти лет.