Печальная статистика смертей на воде в Одесской области вновь пополнилась

Очередную жертву воды зафиксировали в Одесской области за выходные дни.

По данным ГСЧС, поздним вечером 7 июня в акватории Одесского порта обнаружили тело утопленника, дрейфующее мимо одного из причалов.

Спасатели вытащили тело на берег. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Зафиксирована также смерть молодого человека лет двадцати, утонувшего на пляже 10-й станции Фонтана в Одессе.

Об этом ТАЙМЕРУ сообщили очевидцы.

Утопленника вытащили и пытались откачать, но безуспешно. Не помогла и приехавшая скорая помощь.

Это уже пятая смерть за минувшие трое суток: один человек утонул на Ланжероне 6 июня, двое (7 и 8 июня) простились с жизнью в районе 10-й станции Большого Фонтана, молодой человек утонул на канале «Дунай-Сасык», что в Килийском районе Одесской области.

Фото: ТАЙМЕР