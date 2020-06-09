13-летняя режиссёр из Белгород-Днестровского стала призёром  «Чилдрен-Кинофест»

В рамках популярного кинофестиваля для детей и подростков «Чилдрен Кинофест», который в этом году впервые состоялся онлайн, проходил конкурс короткометражных фильмов, снятых детьми от 7 до 14 лет.

Одним из победителей этого конкурса стала 13-летняя режиссёр из Белгород-Днестровского Одесской области Элеонора Чолак за фильм «Пандемия», сообщает организатор кинофестиваля — компания Артхаус Трафик.

Всего на конкурс было подано более 220 заявок со всей Украины, среди которых выбрали 10 финалистов. Победителя определило профессиональное жюри украинских кинематографистов: продюсер и директор Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала «Первые ласточки» актёр Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор фильма «Похищенная принцесса».

Звание «Лучшего украинского детского фильма года» и награду в размере 20 000 грн получила работа о влиянии социальных сетей на современных подростков — «Созвездие Единорога» 14-летней Власты Березанской из Фастова. Лучшими лентами в категориях 7-10 и 11-14 лет стали фильмы «История НЕЧТО» (реж. Василиса Найдёнова, Всеволод Неймырок, Харьков) и фильм нашей Элеоноры, за которой ей положено 5 тысяч гривен.

Её короткометражка повествует о том, каким образом коронавирус появился на земле и как на него отреагировали страны мира.

Как отметили организаторы, фестиваль собрал более 130 тысяч посетителей сайта. На просмотр фильмов и голосование за Гран-при «Чилдрен кинофестиваля» зарегистрировались более 20 тысяч зрителей — вместе они посмотрели 20 441 часов фильмов.

Планируется, что 8-й «Чилдрен Кинофест» состоится с 28 мая по 6 июня 2021 года