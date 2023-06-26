Стартовала регистрация на бесплатные кинопоказы 10-го Чилдрен Кинофеста

В течение десяти дней в кинотеатрах десяти городов продлится самый большой украинский кинофестиваль для детей и подростков. Посещение бесплатно при предварительной регистрации.

В Одессе кинопоказы пройдут в кинотеатре “Синема Сити” – ТРЦ FontanSky, Семафорный переулок, 4).

Чилдрен Кинофест — самый большой в Украине кинофестиваль для детей и подростков, созданный для воспитания нового поколения кинозрителей в Украине, развития практик семейного культурного досуга и продвижения искусства кино.

10-й Чилдрен Кинофест состоится с 30 июня по 9 июля.

Зрителям покажут новинки анимации из Норвегии и Нидерландов, приключенческое кино из Словении, Дании и Германии, комедию из Испании, фэнтези из Украины, классический фильм Агнешки Голланд, подборку лучших короткометражных лент, снятых детьми и победителя Чилдрен.

Бронирование бесплатных билетов открывается на сайте Чилдрен Кинофеста

30 июня – фильм-открытие, украинское фэнтези «Джура-королевич». На Чилдрен Кинофесте состоится мировая премьера этой ленты.

1 июля – анимационная лента «Невероятное путешествие на Северный полюс» (Норвегия) из официальной программы фестиваля Animation Is Film. Это основанная на реальных событиях история четырёхлапой участницы полярной экспедиции на дирижабле.

2 июля — сказочная лента «Звёздочка Лауры» (Германия), призёр Международного детского кинофестиваля в Чикаго. Главная героиня — девочка, которая становится лучшей подругой упавшей с неба звезды.

3 июля — coming-of-age комедия «Планета Гаи» (Словения) о 14-летней девушке, которая должна справиться с завистливыми одноклассниками, которые взломали её профиль в соцсетях, да ещё и помочь местному владельцу заведения дать отпор шантажистам.

4 июля – семейная комедия «Душа команды» (Испания) о монахине, которая основывает в школе-интернате футбольную команду, чтобы справиться с озорными воспитанниками.

5 июля – анимационный фильм «Пятница» (Нидерланды, Бельгия) о поросёнке, который становится домашним любимцем девятилетней девочки.

6 июля – приключенческий фильм «Приключения на Хэллоуин» (Дания). Главный герой — мальчик, пытающийся разыскать свою внезапно пропавшую сестру в самый страшный вечер в году.

7 июля – внеконкурсный ретроспективный показ фильма «Тайный сад» Агнешки Голланд («Цена правды») к 30-летию с даты выхода фильма. Картина рассказывает о 10-летней девочке, которая разгадывает тайну сада, спрятанного в мрачном имении.

8 июля – показ фильмов-финалистов 7-го Детского киноконкурса.

9 июля — фильм-закрытие фестиваля «Адская Хоругва, или Рождество Казацкое» — украинское приключенческое фэнтези, которое стало победителем прошлогоднего Чилдрен Кинофеста.



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