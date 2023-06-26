Генеральный прокурор Украины прибыл в Одессу

Генеральный прокурор Андрей Костин с рабочим визитом прибыл в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что Андрей Костин в рамках своей рабочей поездки провёл совещание с правоохранителями Одесской области, встретился с председателем Одесской областной госадминистрации Олегом Кипером.

«На повестке дня – актуальные вопросы правоохранительной деятельности в сфере обеспечения экономической стабильности и общественной безопасности в области», — говорится в сообщении.

Андрей Костин подчеркнул, что ключевой задачей органов правопорядка остаётся противодействие преступлениям против основ национальной безопасности и контрдиверсионные меры.

«Отдельное внимание обращено на важность качественного сбора и фиксации доказательств военных преступлений государства-агрессора», — информирует облпрокуратура.

Генпрокурор подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер к выполнению решения СНБО по обеспечению доступа к убежищам и укрытиям, оперативному реагированию на факты недопуска к ним граждан во время воздушных тревог.

«Принципиальной и бескомпромиссной должна быть реакция на проявления коррупции и контроль за использованием бюджетных средств, направленных на надлежащее содержание сооружений гражданской защиты», – отметил Андрей Костин.

Важно поддержание общественного порядка, обеспечение законности во время функционирования развлекательных заведений в военное время.

Андрей Костин подчеркнул усиление работы по искоренению схем незаконного уклонения от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, в частности, при осуществлении экспортно-импортных операций, противодействии незаконному производству и обороту подакцизных товаров, принципиального реагирования на факты коррупции, приводящие к минимизации поступлений в бюджет и незаконное расходование бюджетных средств.

Киевский гость определил сверхважной задачей «создание и поддержание благоприятных условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности в правовом поле, ведение бизнеса на равных условиях, недопущение дискреционного подхода к хозяйствующим субъектам и безосновательного вмешательства в их законную финансово-хозяйственную деятельность».

Генпрокурор подчеркнул, что над решением этих задач правоохранительные органы региона должны работать максимально слаженно, оперативно и эффективно.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры, ООГА

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy