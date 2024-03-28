В Одессу приехал Министр энергетики Украины Герман Галущенко

В Одесской области планируют провести мероприятия по увеличению выработки электроэнергии.

Об этом на брифинге в Одессе рассказал прибывший с визитом в наш город министр энергетики Украины Герман Галущенко, сообщает Укринформ.

«У нас есть понимание, что нужно сделать для усиления генерации в регионе, поэтому есть определённые идеи, которые мы будем реализовывать», — сказал Галущенко.

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер проинформировал Министра, что в настоящее время в регионе генераторами обеспечена критическая инфраструктура и больницы. Также Кипер сообщил, что операторы мобильной связи проводят ряд мер по предоставлению услуг абонентам без перебоев.

Как сообщала Одесса News, по словам Германа Галущенко, Министерство энергетики Украины не рассматривает сейчас вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения.

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ

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