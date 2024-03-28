В Одессе на Аллее Славы установили гранитную доску «Город-герой Херсон»

В Одессе на Аллее Славы в парке Шевченко установили мемориальную доску с надписью «Город-герой Херсон».

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что на Аллее Славы возле памятника Неизвестному матросу появилась мемориальная надпись «Город-герой Херсон». Сейчас эта доска является единственной, на которой надпись сделана на украинском.

В прошлом году на Аллее Славы закрыли чёрным пакетом, а затем убрали название «Москва» и других российских городов, которым статус «героев» был предоставлен во времена СССР.

6 марта 2022 года Указом Президента Украины Херсону присвоили почётное звание «Город-герой Украины» за подвиг, массовый героизм и гражданскую стойкость, проявленные при защите города во время отпора вооружённой агрессии РФ против Украины.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов в марте 2024 года подписал распоряжение о переименовании пяти одесских улиц в честь погибших Героев Украины, защитников независимости и суверенитета Украины.

Фото: Укринформ

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