В Одессе переименовали 5 улиц

Одесский городской голова Геннадий Труханов подписал распоряжение о переименовании пяти одесских улиц в честь погибших Героев Украины, защитников независимости и суверенитета Украины.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

В честь мастер-сержанта СБУ Вячеслава Бувалкина в Одессе переименована улица Бочарова.

Улица Махачкалинская теперь будет носить имя Виталия Блажко, который здесь жил и ходил в школу. За переименование этой улицы ходатайствовала Национальная гвардия Украины, которая 26 марта отмечает 10-летие со дня создания. Виталий погиб 8 мая 2022 года в боях за Мариуполь.

10 лет исполнилось, как Украина временно вывела Вооружённые Силы Украины из Крыма. Тогда единственным подразделением, которое смогло передислоцировать всю боевую технику, стала десятая бригада морской авиации. Операция проходила под руководством Игоря Бедзая, который с тех пор проходил службу в нашем городе. По имени Героя в Одессе переименована улица Якутская, расположенная рядом с Мемориалом 411-й береговой батареи.

Улица Марии Демченко переименована в честь Дениса Максишко.

По ходатайству командующего Военно-Морскими Силами ВСУ улица Каманина отныне будет носить имя Валерия Самофалова.

Отмечается, что все переименования рассматриваются историко-топонимической комиссией при Исполнительном комитете Одесского городского совета. В её состав входят историки, краеведы, общественные деятели. Все переименования предварительно проходят процедуру обсуждения с общественностью.

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