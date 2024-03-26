25 марта по Одессе нанесён ракетный удар

В результате ракетного удара по Одессе 25 марта ранены четыре человека, в том числе 3 женщины.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер в Telegram.

По его словам, ранения у пострадавших не тяжёлые.

Также есть повреждение гражданской инфраструктуры, выбиты стекла. Все соответствующие службы работают, заявил Кипер.

По его данным, в Одессе по состоянию на 19.00 у более 300 тыс. абонентов нет электроэнергии.

«Специалисты делают всё возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов. Сохраняем спокойствие, заряжаем пауэрбанки и верим в ВСУ», – написал глава ОГА.

По информации Telegram-канала «Одесса. Официально», враг ударил по рекреационной зоне Одессы двойным ударом по баллистической траектории. На месте удара побывали Олег Кипер и мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Два здания разрушены, в домах вокруг выбило стёкла. Предварительно известно о 4 раненых. Очередной ракетный удар. Сейчас работаем на месте. Есть пострадавшие – им оказана медицинская помощь. Повреждены несколько жилых домов и большое количество квартир. В настоящее время проводится обследование. На месте организована выдача горячих напитков и еды. Выдаются наборы для закрытия окон», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с утра 26 марта заработает штаб по оформлению документов на получение помощи из бюджета города и по программе е-Відновлення.

Одесса News информировала, что ночью 25 марта иИз-за попадания в объект энергетической инфраструктуры в Одессе были введены экстренные отключения электропитания, остановлена работа ТЭЦ, двух городских котельных и насосных станций «Инфоксводоканала». Водоснабжение и водоотвод в городе возобновлены, заработали котельные в Пересыпском районе. Происходит запуск ТЭЦ. Проводятся восстановительные работы. Принято решение открыть в Одессе коммунальные Пункты несокрушимости. Работают все городские бюветы, медицинские учреждения, центры предоставления административных услуг.

Из-за дефицита мощностей работа городского электротранспорта временно приостановлена. На магистральных маршрутах увеличено количество подвижного состава автобусов среднего и большого классов.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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