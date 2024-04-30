Вечером 29 апреля враг совершил ракетный удар по Одессе

Враг совершил ракетный удар по Одессе вечером 29 апреля.

По предварительной информации, в результате российской атаки ранены 32 человека, — сообщает в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. Пожару во Дворце студентов Одесской юридической академии, распространившемся на 600 кв. метров, присвоен самый высокий уровень сложности. Из-за затруднённого проезда техника не могла оперативно добраться до самого здания ближе чем на 600 метров.

По состоянию на 22:00, к сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли четыре человека — три женщины и один мужчина, а также собака.

Ещё один мужчина скончался в результате инсульта, спровоцированного атакой. 25 человек находятся в больницах с ранениями различной степени тяжести, среди травмированных двое детей (16 и 5 лет) и одна беременная женщина. Девочка, которой нет и пяти лет, в крайне тяжёлом состоянии. Шестеро взрослых также в реанимации. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Россияне ударили баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом по одной из самых популярных среди одесситов и гостей города локации, где люди гуляли с детьми, собаками, занимались спортом… Такие боеприпасы используются для поражения живой силы и несут угрозу, в первую очередь, людям, а не технике и зданиям.

Прокуратура начала расследование удара баллистикой по Одессе по факту нарушения законов и обычаев войны. На местах ударов правоохранители документируют последствия вооружённой агрессии России. Осмотр продолжается, полный список разрушений и повреждений устанавливается. На месте работают все соответствующие службы.

Фото: ГУ ГСЧСУ, облпрокуратура в Одесской области, «Одесса. Официально», ООГА/Telegram

Видео: «Одесса»

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