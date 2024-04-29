Жизнь продолжается: За прошедшую неделю в Одессе родились 102 малыша

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы родились 102 малыша, среди которых одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что количественное преимущество получили новорожденные девочки — на свет появились 58 маленьких одесситок и 44 юных одессита.

«Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики роддома №7 — здесь увидел свет 31 малыш», — говорится в сообщении.

Все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

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