Жизнь продолжается: За прошедшую неделю в Одессе родились 102 малыша

За прошедшую неделю в городских роддомах Одессы родились 102 малыша, среди которых одна пара близнецов.
Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.
Отмечается, что количественное преимущество получили новорожденные девочки — на свет появились 58 маленьких одесситок и 44 юных одессита.
«Наибольшее количество родов за прошлую неделю приняли медики роддома №7 — здесь увидел свет 31 малыш», — говорится в сообщении.
Все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.
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