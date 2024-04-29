В Одессе владелец дома Гоголя хотел перестроить историческое здание под отель

В Одессе владелец дома Гоголя под видом противоаварийных работ пытался переоборудовать историческое здание под гостиницу. За это ему грозит штраф в размере 2 млн. 720 тыс. 700 грн.

Об этом в Facebook сообщил начальник Управления государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев.

Чиновник сообщил, что на фасадной стене со стороны внутреннего двора над зданием, являющемся памятником архитектуры, достраивали дополнительный этаж без разрешительных документов.

«Под видом противоаварийных работ фактически выполняются строительные работы по реконструкции и приспособлению жилого дома под гостиницу без проектной и разрешительной документации. Согласно Закону Украины «Об ответственности за правонарушения в сфере градостроительной деятельности», сумма штрафных санкций составляет 2 млн 720 тыс. 700 грн», — отметил Авдеев.

Для справки. Дом Гоголя, расположенный по ул. Гоголя, 11, построенный в 1846-1849 гг. по проекту архитекторов Даллаква К.И., Шашина А.С. В этом доме Николай Гоголь проживал несколько месяцев зимой 1850-1851 годов и написал пять глав романа «Мёртвые души». Объект занесён в Государственный реестр недвижимых памятников Украины как памятник истории, архитектуры и градостроительства местного значения. Здание много лет находилось в аварийном состоянии, а между городскими властями и частным владельцем здания шли споры относительно того, кто должен ремонтировать дом. В конечном итоге, в 2021 году владелец здания — ООО «Хилс Инвест» — начал противоаварийные работы.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время работы на памятнике архитектуры «Дом Гоголя» остановлены.

Фото: Александр Авдеев/Facebook

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