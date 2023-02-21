На здание оранжереи дачи Маразли в Одессе наложен арест

По ходатайству прокуроров Одесской областной прокуратуры судом наложен арест на здания и сооружения памятки культурного наследия местного значения площадью 1284 м кв стоимостью более 130 млн гривен по ул. Французский бульвар, 85 в Одессе.

Об этом информирует пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, должностными лицами управления по имущественным отношениям Одесского областного совета в июле 2015 года на аукционе реализованы здания и сооружения этого памятника культурного наследия по заниженной более чем на 100 млн грн стоимости.

Отмечается, что в настоящее время с целью сохранения экономической стоимости недвижимого имущества, здания и сооружения памятки культурного наследия переданы Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 2 ст. 364 УК Украины осуществляют следователи СУ ГУНП в Одесской области при оперативном сопровождении сотрудников УСБУ в Одесской области.

Для справки. Пресс-служба не уточняет название памятника культурного наследия, но одесситы знают, что на Французском бульваре, 85, находится одно из самых красивых и известных сооружений, образец садово-паркового, ландшафтного искусства, практически полностью уничтоженная жемчужина Одессы — оранжерея дачи Маразли.

Дача Маразли занимала обширную территорию, протянувшуюся от берега моря до Французского бульвара и охватывала большую часть нынешнего санатория имени Чкалова, заканчиваясь у стены Ботанического сада. На даче был целый ряд построек, одной из самых интересных, безусловно, была Оранжерея.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года прокуроры Одесской областной прокуратуры доказали в Верховном Суде незаконность выбытия из государственной собственности имущества санатория им. Чувырина общей площадью 4528 м кв стоимостью более 192 млн грн, расположенного на Французском бульваре в Одессе.

Фото: sergekot.com

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