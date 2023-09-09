В Одессе вынесен приговор пожарному за поджог автомобилей по заказу

В Одессе суд вынес приговор бывшему пожарному-спасателю и двум его сообщникам, которые, как доказали прокуроры, занимались поджогом автомобилей по заказу.

Об этом сообщила Одесская областная прокуратура.

«Прокурор в суде доказал, что сотрудник одного из подразделений Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области с целью наживы создал и возглавил организованную группу. Мужчины зарабатывали, получая заказы на поджоги чужого имущества, в том числе транспортных средств», – сказано в сообщении.

Отмечается, что с ноября 2019 по июнь 2020 годов группа таким образом уничтожила три элитных машины в Одессе, нанеся ущерб на 1,8 млн грн.

Суд признал мужчин виновными по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное повреждение чужого имущества путём поджога). Экс-пожарный получил семь лет лишения свободы, его соучастники – шесть с половиной и пять лет.

Как сообщала Одесса News, обида на работодателя — такова причина поджога торгового павильона на улице академика Вильямса в Одессе, произошедшего в марте этого года.

Фото: Одесская облпрокуратура

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy