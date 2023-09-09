В бою за Украину погиб житель Одесской области, младший сержант Виктор Шулешко

10 июля во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Кармазиновка Луганской области погиб 28-летний житель Одесcы, младший сержант, командир пятого отделения зенитного ракетного взвода второго параюшютно-десантного батальона Виктор Шулешко.

Об этом сообщала пресс-служба Южненского городского совета.

Виктора призвал на военную службу 5 июля 2022 года Приморский РТЦК города Одессы. Боец мужественно и до последнего выполнял свой воинский долг.

Виктор родом из Херсонской области, но жил в Одессе. В Южном жили его жена с матерью. Прощание с Виктором состоялось в Южном 17 июля. Этот день в громаде объявили Днём траура.

Одесса News сообщала о гибели 13 июля возле села Белая Гора Донецкой области жителя Одесщины, капитана четвёртого стрелкового батальона 28-ой отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода Бориса Айзенберга (позывной «Борисович»).

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

Видео: tvMIG Yuzhny

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