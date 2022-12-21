Дела фронтовые: за сутки Силы обороны отразили атаки врага в 25 городах и сёлах

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах двадцати пяти населённых пунктов.

Среди них – Масютовка Харьковской, Подкуйчанск, Диброва и Белогоровка Луганской, Верхнекаменское, Весёлое, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Водяное, Пески, Невельское, Марьинка, Новомихайловка и Пречистовка Донецкой областей, — сообщается в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ состоянием на 6 утра 21 декабря.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 20.12.2022

Отмечается, что противник за прошедшие сутки нанёс 5 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате большие повреждения получила гражданская инфраструктура и пострадало мирное население городов Херсон, Константиновка и Волчанск.

На Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах шестнадцати населённых пунктов, задействовав ударный беспилотник и армейскую авиацию возле Красного Харьковской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает вести штурмовые действия. Обстрелял из танков и артиллерии наши позиции в районах более 20 населённых пунктов. Нанесены авиаудары в районах Спорного и Белогоровки.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из танков и разнокалиберной артиллерии по позициям наших войск вблизи Угледара, Пречистовки и Больших Новосёлок Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обстрелы населённых пунктов из реактивной артиллерии. Генштаб располагает информацией, что с 12 декабря российские оккупационные войска проводят подготовку к принудительной эвакуации граждан Украины, проживающих на территории города Васильевки и близлежащих сёл Васильевского района Запорожской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили склад боеприпасов, 3 пункта управления и 10 районов сосредоточения живой силы оккупантов. Подтверждено огневое поражение 19 декабря района сосредоточения вражеской живой силы и техники в Херсонской области, в районе Васильевки. Уничтожены 8 единиц тяжёлой военной техники разного типа. Информация о потерях в живой силе уточняется.

Как сообщала Одесса News, 20 декабря Президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой в Донецкой области, где встретился с украинскими военными, которые обороняют город Бахмут.

На главном фото командир танка Отдельной мотопехотной Мариупольской бригады с позывным «Гранит», в мирной жизни — заместитель директора по капитальному строительству крупной компании.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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