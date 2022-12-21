Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Соединённые Штаты Америки.

Об этом он сообщил в Тwitter.

«Отправился в США для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины. В частности, с Президентом Джо Байденом обсудим сотрудничество Украины и США. Также выступлю в Конгрессе и проведу ряд двусторонних встреч», — отметил Зеленский.

На сайте Президента отмечают, что 21 декабря в Вашингтоне Зеленский встретится с президентом США Джозефом Байденом, с которым обсудит всестороннее сотрудничество двух стран, в частности, по укреплению устойчивости и обороноспособности Украины, поддержки её суверенитета и восстановления территориальной целостности.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский вошёл в список 50 самых влиятельных людей мира в 2022 году по версии агентства Bloomberg.

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