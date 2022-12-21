В бою за Украину погиб житель Одесской области Пантелий Бошков, светлая ему память

В Болградском районе Одесской области прошли похороны сержанта Национальной Гвардии Бошкова Пантелия Ивановича, погибшего ещё в мае в Мариуполе.

Как сообщают в воинской части 3058 НГУ, тело Героя, уроженца Кубея, привезли домой только в декабре.

Бойца идентифицировали по анализу ДНК и передали родным, чтобы почётно провести погребение защитника родной страны.

Сержанту было 48 лет.

Пантелия Бошкова предали земле со всеми воинскими почестями.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года на российско-украинской войне погиб 33-летний житель города Южный Денис Опанаскович.

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Фото: в/ч 3058 Нацгвардии

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